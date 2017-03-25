Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью изданию Foreign Policy заявила, что Россия представляет угрозу не только для Литвы и региона, но и для всей Европы, передает РИА Новости.

«Россия представляет угрозу не только для Литвы и для всего региона, всей Европы. Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде – близ наших границ. Там дислоцированы ракеты, которые могут нести ядерный заряд, они могут достичь столиц европейских государств. Это уже не только дело стран Балтии», — сказала в интервью глава балтийской республики.

Она добавила, что Литва, в связи с этим просит США решиться на постоянную дислокацию ВС в балтийском регионе. «Сейчас американские военные дислоцированы в Германии и в Западной Европе, а ведь самая большая угроза концентрируется в Восточной Европе – в Польше и странах Балтии. Вот почему мы просим и рекомендуем США решиться на постоянную дислокацию сил в регионе. Нам также нужно ПРО. Невозможно защитить свою территорию или наземные силы, если нет ПРО», — подчеркнула она.

Говоря о литовско-американских отношениях, Грибаускайте отметила, что Литва доверяет Соединенным Штатам, но очень важно, чтобы это государство не уходило c международной арены. «Мы доверяем США, и неважно, какая администрация работает, так как наше партнерство достаточно крепкое. Главное, чтобы США не уходили с мировой арены. Если США остановится на пределах своего континента, то появится пространство, которое может занять Россия», — сказала Грибаускайте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от союзников по НАТО увеличения военных бюджетов. На саммите альянса в Уэльсе в 2014 году все его участники обязались в течение десяти лет повысить расходы на оборону до 2% ВВП, рекомендуемых каждой стране при ее вступлении в состав НАТО. Ныне данный уровень расходов соблюдают лишь пять из 28 государств-членов альянса.

«Думаю, что часть высказанной президентом США критики обоснована, конкретно в вопросе расходов на оборону. Все страны НАТО должны больше инвестировать. В Литве в этом году расходы на оборону составляют 1,8% ВВП, в следующем составят 2,1%. Критика Трампа обоснована»- подчеркнула она.