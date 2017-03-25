Британо-американский военный конвой, состоящий из 550 военнослужащих и 125 единиц техники, через немецко-чешский пограничный пункт Розвадов начал движение по территории республики в направлении Польши, где подразделение будет задействовано в рамках операции по усилению восточного крыла НАТО, носящей название Enhanced Forward Presence, передает РИА Новости со ссылкой на государственное ТВ.

«Конвой разбит на семь групп и сопровождается чешской военной полицией во избежание заторов на автомагистралях. В случае любого происшествия с военной техникой наши специалисты готовы оказать быструю и эффективную помощь. Общее время проезда не превысит 48 часов», — сообщил журналистам представитель дирекции управления автодорог Ян Рыдл.

Большую часть личного состава конвоя составляют военнослужащие США, их дополняет небольшое число британских коллег. Ночь на воскресенье участники конвоя проведут в казармах чешской армии в городе Стара Болеслав неподалеку от Праги. Вечером в воскресенье конвой в районе города Находа на северо-востоке Чехии переедет на территорию Польши.