Около десяти представителей средств массовой информации, освещавших несанкционированную акцию протеста в Минске, задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY со ссылкой на очевидцев.
По данным портала, среди задержанных — два журналиста вещательной корпорации Би-би-си, корреспондент «Комсомольской правды» в Белоруссии, корреспонденты белорусской газеты «Наша нива», информагентства Белопан и ряд других представителей СМИ.
Несколько сотен человек, намеревавшиеся принять участие в несанкционированной акции «Марш рассерженных белорусов» в День воли, которую готовила белорусская оппозиция, остаются в районе столичного универмага ЦУМ, передают корреспонденты ТАСС с места событий.
Немногим ранее здесь были выставлены кодоны ОМОНа в полной экипировке со щитами. По громкоговорителям правоохранители предупреждали, что акция незаконна, и перегородили дорогу демонстрантам. После этого последовали многочисленные задержания.
Ранее несколько десятков человек были задержаны у Национальной академии наук — первоначального места сбора участников протестной акции.
Оставшиеся демонстранты скандируют «Ганьба!» («Позор!»). В настоящее время ОМОН и автозаки уехали.
Массовые задержание граждан проходят в настоящее время в районе площади Победы сотрудниками ОМОНа.
Граждане, намеревавшиеся принять участие в несанкционированной акции «Марш рассерженных белорусов», хотели пройти от Академии наук в центр города. Однако правоохранительные органы предприняли усиленные меры безопасности, а также впоследствии выставили кордоны ОМОНа, чтобы помешать проведению оппозиционного шествия.
В районе площади Победы возобновились многочисленные задержания предполагаемых участников акции, которых просто выхватывают из толпы.