Около десяти представителей средств массовой информации, освещавших несанкционированную акцию протеста в Минске, задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY со ссылкой на очевидцев.

По данным портала, среди задержанных — два журналиста вещательной корпорации Би-би-си, корреспондент «Комсомольской правды» в Белоруссии, корреспонденты белорусской газеты «Наша нива», информагентства Белопан и ряд других представителей СМИ.

Несколько сотен человек, намеревавшиеся принять участие в несанкционированной акции «Марш рассерженных белорусов» в День воли, которую готовила белорусская оппозиция, остаются в районе столичного универмага ЦУМ, передают корреспонденты ТАСС с места событий.

Немногим ранее здесь были выставлены кодоны ОМОНа в полной экипировке со щитами. По громкоговорителям правоохранители предупреждали, что акция незаконна, и перегородили дорогу демонстрантам. После этого последовали многочисленные задержания.

Ранее несколько десятков человек были задержаны у Национальной академии наук — первоначального места сбора участников протестной акции.

Оставшиеся демонстранты скандируют «Ганьба!» («Позор!»). В настоящее время ОМОН и автозаки уехали.

Массовые задержание граждан проходят в настоящее время в районе площади Победы сотрудниками ОМОНа.

Граждане, намеревавшиеся принять участие в несанкционированной акции «Марш рассерженных белорусов», хотели пройти от Академии наук в центр города. Однако правоохранительные органы предприняли усиленные меры безопасности, а также впоследствии выставили кордоны ОМОНа, чтобы помешать проведению оппозиционного шествия.

В районе площади Победы возобновились многочисленные задержания предполагаемых участников акции, которых просто выхватывают из толпы.