В поселке Сарай Абшеронского района произошло жестокое убийство.

Как сообщили SalamNews в Абшеронском РУП, 55-ти летний житель поселка Гусейнов Гурбан Исмаил оглу на почве личных отношений убил тупым предметом жену 54-х летнюю Гусейнову Фераизу Закир гызы. После этого также убил близкую родственницу жены, 18-ти летнюю Амир Тебризи Рахилю Асгер гызы. Сообщается, что два дня назад состоялась церемония обручения Рахили, проживающей на попечении тети.

Тела покойных были доставлены на обследование в Ясамальское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Совершивший убийство Гурбан Гусейнов был задержан сотрудниками Абшеронского РУП. По факту возбуждено уголовное дело по статье умышленное убийство. В настоящее время выясняются мотивы убийства.

Отметим, что совершивший убийство Гурбан Гусейнов является отцом члена музыкальной группы «N brothers» Исмаила Гусейнова.