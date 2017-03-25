Представители правоохранительных органов Белоруссии препятствуют сбору участников акции «Марш рассерженных белорусов», которую намеревалась провести оппозиция в центре Минска.

Как передает ТАСС, в районе Национальной академии наук — в месте предполагаемого сбора участников акции — сосредоточенно большое количество спецтехники и сотрудников силовых структур. Сюда стянуты несколько десятков автозаков, а также водометы и спецавтомобили.

Силовики в штатском останавливают людей, которые идут в сторону метро «Академия наук». Несколько десятков человек вежливо препроводили в автозаки. Журналистов при наличии аккредитационных документов не трогают.

Уже задержано несколько десятков человек. Всех, кто пытается пройти к зданию Национальной академии наук, отводят в автозаки. Несогласных силой сажают в спецавтомобили.

Практически весь район сбора блокирован. Станции метро «Парк Челюскинцев», «Академия наук» и «Площадь Якуба Коласа» закрыты для входа. Вдоль центрального проспекта через каждые 100 метров дежурят сотрудники ГАИ.

Правоохранительные органы задержали порядка 60 человек, в том числе правозащитников и журналистов, в офисе незарегистрированного правозащитного центра «Весна». Об этом сообщается на сайте организации.

«Всех, кто был в помещении, а это 57 человек, правозащитников и журналистов, в том числе зарубежных, задержали и говорят, что повезут в автобусе в Первомайский РОВД», — сообщается на сайте. Немногим ранее стало известно, что в офис центра «Весна» ворвался ОМОН.

Правоохранительные органы комментариев по этому поводу не дают.

Протестные акции «День воли» проходят 25 марта во многих городах Белоруссии. Они приурочены к 99-летию образования Белорусской народной республики (БНР) и продолжают начатую в феврале серию протестов с требованием отмены президентского указа о тунеядстве.

В отличие от акций в Бресте, Гродно, Гомеле и Витебске, минский «Марш рассерженных белорусов» не был разрешен властями. Накануне его проведения президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «боевиках, готовящих провокацию с оружием», после чего были задержаны несколько лидеров оппозиционных объединений и партий, заведены уголовные дела по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках.