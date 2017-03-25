Федеральная полиция Германии эвакуировала около 500 человек из одного из терминалов аэропорта Кельн/Бонн в земле Северный Рейн-Вестфалия после обнаружения подозрительного предмета, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал N24.

Представитель полиции Йорг Биттнер подтвердил телеканалу, что при досмотре в одном из чемоданов во время просвечивания сотрудники аэропорта увидели подозрительный предмет, однако «по непонятной причине» они не задержали его владельца. Сообщается, что он ушел, забрав с собой чемодан.

В качестве меры предосторожности полиция приняла решения эвакуировать терминал. В настоящее время там проводятся обыски.