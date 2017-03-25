В 2017 году из-за проблем на месторождении «Шахдениз» грузинская сторона купила дополнительные объемы природного газа у России в соответствии с договором, оформленным с «Газпром-экспортом».

Как передает АПА, об этом заявила заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, в начале месяца на месторождении «Шахдениз» были проблемы: «В результате у нас в течение двух-трех дней газоснабжение с территории Азербайджана практически было ограничено. Разумеется, в данном случае мы не ограничили потребителей и, исходя из необходимости, использовали тот альтернативный резерв, который мы зарезервировали в рамках договора по конкретным, определенным условиям».

Помимо использования дополнительных объемов российского газа на несколько дней в начале марта, Грузия в январе-феврале купила у «Газпром-экспорта» 100 миллионов кубометров природного газа.

Отметим, что азербайджанские официальные лица ничего не сообщали о каких-либо проблемах на месторождении «Шахдениз».