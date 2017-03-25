ВМС Индии успешно провели первые испытания системы ПВО Barak, установленной на борту авианосца «Викрамадитья», сообщает издание Hindu.

«Во время испытательных стрельб, проведенных в Арабском море, ракета была пущена по реальной, низколетящей, высокоскоростной цели. Цель была успешно перехвачена и уничтожена», — цитирует издание неназванного офицера ВМС, передает РИА Новости.

ВМС изначально планировали установить системы Barak на авианосец, но из-за задержки в ее разработке это произошло только сейчас. До этого авианосец в течение трех лет перемещался в сопровождении кораблей с системами ПВО.

Испытания были проведены в рамках регулярной проверки боевой готовности Западного командования ВМС.