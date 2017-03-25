В Азербайджане планируется построить 332 школьных здания модульного типа рассчитанных на обучение до 100 человек в каждом учебном заведении, сообщает Trend.

В 44 районах Азербайджана начались подготовительные работы для замены недоукомплектованных и аварийных сельских школ зданиями модульного типа.

Преимущество в создании школьных зданий модульного типа заключается в том, что, вместе с рентабельностью монтажа их легко установить в любом рельефе в течение одного месяца, а при необходимости переносить, увеличивать или уменьшать количество классных комнат в зависимости от численности учащихся. Вместе с тем, во время проведения ремонтно-строительных работ в аварийных школах учебный процесс не останавливается.

Сегодня в Азербайджане около 650 нуждающихся в ремонте школ, большинство из которых находится в Джалилабадском, Гусарском, Губинском, Шамахинском и Шекинском районах.