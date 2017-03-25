«Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс завершится в июне».

Как заявил министр транспорта, мореходства и коммуникаций Турции Ахмед Арслан на Экономическом саммите в Улудаге, при начале проекта учитывались интересы не только Турции, но и братских стран, передает АПА.

«Этот проект объединит Азию и Европу. Но мы на этом не остановимся. Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс завершится в июне. После этого поезд из Лондона сможет ехать до Средней Азии». Министр добавил, что БТК будет присоединен к железной дороге, которая будет проложена от побережья Черного моря.