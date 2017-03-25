Обрушение на строящейся тепловой электростанции (ТЭЦ) произошло в китайском городе Гуанчжоу. В результате погибли девять человек, еще двое пострадали.

Как передает Росбалт со ссылкой на агентство China News Service, рухнула платформа для высотных работ на электростанции в округе Цунхуа.