Экс-наставник сборной Азербайджана по футболу, ныне эксперт немецкого телеканала RTL Берти Фогтс высказался касательно предстоящего матча сборной в отборочном этапе ЧМ-2018 с Германией, передает azerisport.com.

«Каждая команда способна на сенсацию. Если Германия хочет победить, то должна вынудить Азербайджан допускать ошибки. Как только азербайджанская команда пропускает гол, то ее игроки сразу же начинают сомневаться в себе и ошибаться», — заявил Берти Фогтс.

По его словам, в Азербайджане немало талантливых футболистов, однако их погубили деньги: «Они слишком комфортно себя чувствуют в родном чемпионате, зарабатывают слишком много, и это большая проблема. Я всегда говорил, что необходимо выступать за границей».

Он также вспомнил об эпизоде после проигранного матча в Италии в рамках отбора на ЕВРО-2016: «Однажды мы проиграли на выезде Италии (1:2), хотя показали хорошую игру. Тогда наше футбольное руководство решило выплатить огромный бонус футболистам. За поражение. Я сказал, что против такого. Очень разозлился тогда».