10-летний азербайджанец из Набережных Челнов (РФ) Нурлан Исмаилов прошел слепые прослушивания четвертого сезона шоу «Голос. Дети» на российском Первом канале.

Как передает Axar.az, Нурлан исполнил зажигательную песню Полада Бюльбюль оглы «Позвони». На исполнение Нурлана повернулась Нюша.

Выступление Нурлана было настолько ярким, что певица не смогла остаться в кресле и начала танцевать.

«Вот теперь я с чистой совестью могу заявить, что дождалась своего мужчину. Иди ко мне, мой хороший! Свершилось, я так счастлива», — сказала Нюша после выступления юного азербайджанца.

«Он крутой!» — сказал Дима Билан.

Нурлан стал последним участником, которого взяла в свою команду Нюша. Он просто покорил сердце наставницы!

Отметим, что музыку к песне «Позвони» написал сам Бюльбюль оглы, а слова — Онегин Гаджикасимов. Впервые песня прозвучала на радио в 1966 году. Песня впервые исполняется в шоу «Голос».