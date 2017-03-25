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В отеле Bellagio в городе Лас-Вегас в США произошла стрельба, из здания выбегают туристы, сообщает газета Mirror.

Предполагается, что стрельба произошла при попытке вооруженного налета на магазин внутри гостиницы, передает ТАСС.

 