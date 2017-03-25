Руководство АФФА снова ставит большие премиальные за победу в отборочном цикле, передает Azerifootball.

Так, члены основного состава получат по 100.000 манатов (примерно 58.000 долларов США) в случае победы над Германией 26-го марта. Согласно системе премирования национальной команды, 75% от этой суммы достанется тем, кто выйдет на поле со скамейки. Персонал и заменщики получат половину от общей суммы премиальных.

Не останутся в накладе сборники и в случае ничьи. АФФА выплатит игрокам основы по 75.000 манатов за ничейный результат.