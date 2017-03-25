Немецкий таблоид Bild опубликовал материал, в котором сообщил о крупной сумме денег, выплаченной форварду Ренату Дадашову за выступление за сборную Азербайджана по футболу.

Как передает azerisport.com, по информации, юный представитель немецкого «Айнтрахта» (Франкфурт) получил 1 000 000 долларов США от АФФА, после чего и дал согласие выступать за Азербайджан.

«В «Айнтрахте» появился игрок национальной команды. К сожалению, не сборной Германии. Талант из команды U-19 франкфуртского клуба Ренат Дадашов получил фантастический шанс сыграть за Азербайджан в отборочном матче против Германии. До своего возможного дебюта во взрослой команде он забил 13 мячей в 15 матчах за сборную Германии U-17», — пишет издание.

По словам самого Дадашова, он принял решение играть за Азербайджан, руководствуясь велением своего сердца, ведь это его историческая родина. Однако Bild пишет, что причина его выбора в пользу Азербайджана совсем в другом: «Дадашову, как говорят, вручили миллион долларов (около 930 000 евро), а также дом, чтобы он играл за Азербайджан». При этом, не указывается, кто именно это говорит.

Далее немецкий таблоид отмечает любовь юного игрока к деньгам: «Деньги всегда играли важную роль для юного футболиста: когда после победы в чемпионате U-15 в составе «Айнтрахта» он присоединился к «Лейпцигу», потому что ему 14-летнему обещали заработок в 2500 евро в месяц».

«Но в «Лейпциге» он не был счастлив, — продолжает издание. — Нападающий несколько раз был застукан тренером команды U-19 Акимом Бьерлорзером, когда поздно приходил в футбольную школу-интернат и хвастался в WhatsApp видео с деньгами, бросая вокруг купюры в 100 евро».

Bild пишет, что причиной ухода из «Лейпцига» в нынешнем январе стало его поведение: «Оказалось, что ночью он готовил полуфабрикаты на электрической плите и, как говорят, продавал другим игрокам. Тем не менее, «Айнтрахт» принял его обратно, так как верит в него и его талант. Пока что он оправдывает это доверие, забив пять мячей в семи матчах». К слову, в «Лейпциге» он тоже отметился результативностью, забив в целом 28 голов в 54-х матчах.

Напомним, что за последний год ряды «милли» пополнили три футболиста, которым ФИФА дала добро играть за Азербайджан – Рамиль Шейдаев, Эмин Махмудов и Дениз Йылмаз. Также, напомним, что в 2015-м аналогичное добро получил и Эдди Исрафилов.