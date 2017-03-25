Сокращение торговых операций Азербайджана с соседними странами является естественным, считает председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев.

По его словам, это связано с глобальным финансово-экономическим кризисом и резким падением цен на нефть и нефтепродукты, что привело к серьезным изменениям в экономиках стран мира, в том числе к тенденции снижения макроэкономических показателей.

«Однако, несмотря на снижение объемов импорта, благодаря девальвации национальной валюты [в феврале и декабре 2015 года] в 2016 году ГТК на 26,6 процента перевыполнил прогноз поступлений в государственный бюджет, обеспечив поступления в 2,29 миллиарда манатов против прогноза в 1,81 миллиарда манатов. В то же время таможенные выплаты за два месяца этого года превысили прогнозы на 62,9 миллиона манатов, составив 368,9 миллиона манатов», — сказал в интервью Trend Алиев.

В случае, если глобальный финансово-экономический кризис продолжится, добавил глава Госкомтаможни, определенная тенденция снижения экономических отношений с внешнеэкономическими партнерами ожидаема.

«Однако, учитывая экономический кризис, каждая страна должна сохранять приоритетность развития нового предпринимательства, которое играет важную роль в развитии национальной экономики. С этой точки зрения стимулирующую роль играют указы и распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева для повышения в стране объема основных потребительских товаров за счет местной продукции, которая заменит импортируемую. Здесь также можно отметить документы поощрения инвестиций и экспорта, которые в том числе предусматривают возмещение трех процентов от стоимости экспортируемого товара с применением дополнительных коэффициентов. Основываясь на отмеченном выше, хочу сказать, что в стране уже производится достаточно товаров, которые могут удовлетворить потребности населения в сферах продовольствия, строительства и обрабатывающей промышленности», — сказал Алиев.

По данным Государственного таможенного комитета, в 2016 году товарооборот Азербайджана со 186 странами составил почти 17,7 миллиарда долларов, что на 19,46 процента меньше показателя 2015 года. В то же время в январе-феврале 2017 года товарооборот Азербайджана вырос на 20,1 процента по сравнению с первыми двумя месяцами 2016 года, составив 2,6 миллиарда долларов.