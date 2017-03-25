Великобритания не поддерживает инициативу России и Китая по расширению работы миссии ООН на Ирак по расследованию случаев применения химического оружия, заявил постпред Соединенного Королевства при ООН Мэттью Райкрофт.

Британский эксперт пояснил, что в отличие от Сирии в адрес правительства Ирака нет обвинения в том, что оно использовало химическое оружие против собственного народа.

В пятницу Россия внесла в Совбез ООН резолюцию о расследовании применения террористами химического оружия в Ираке. Соавтором проекта резолюции выступил Китай. Российская сторона полагает, что вооруженные группировки ДАИШ и «Джебхат-ан-Нусра» могут иметь на вооружении боевые отравляющие вещества.

Представители ООН призвали срочно провести расследование применения химического оружия в Мосуле. Об этом заявила координатор гуманитарной помощи по Ираку Лиз Гранде. По данным Международного комитета Красный Крест, в госпиталь были доставлены пятеро детей и две женщины с признаками отравления химическими реагентами, сообщает радиостанция «Голос Америки».