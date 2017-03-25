Обсуждение информационного вброса о российском военном транзите через территорию Грузии в Армению имеет целью скрыть обнародованный, но незамеченный многими факт, который кардинально меняет представление о внешнеполитической игре грузинского государства. Широкое распространение этот факт получил в свете инициированного уголовного дела в отношении бывшего «командующего» силами так называемой «нагорно-карабахской республики», созданной на оккупированных территориях Азербайджана, Самвела Бабаяна, обвиняемого в контрабанде оружия и подготовке государственного переворота в Армении. В рамках данного уголовного дела фактически было установлено, что Грузия поставляет вооружение в Армению, несмотря на достигнутые договоренности о военном союзе с Азербайджаном.

Совершенно естественно, что такое официальное признание в корне меняет расклад политических сил на территории Южного Кавказа и может привести к обострению азербайджано-грузинских отношений. Помимо прочего, исходя из того, что в самой Грузии, в Борчалы, доля азербайджанского населения сравнительно велика, то признание вышеприведенного факта может спровоцировать межнациональные протесты против грузинского руководства и его «двойной игры» с Азербайджаном и Арменией.

Новость о российском военном транзите через территорию Грузии в Армению является результатом реализации метода информационно-резонансной нейтрализации факта грузинских поставок переносных ракетных зенитных комплексов «Игла» режиму Сержа Саргсяна. Такая оперативная нейтрализация факта была необходима грузинскому руководству, чтобы сохранить свое лицо перед Азербайджаном, который вполне обоснованно мог предъявить претензии официальному Тбилиси за военную помощь Армении. Чтобы устранить любые недопонимания, связанные с этим, следует детально проанализировать то, чем же примечательна новость об уголовном деле Самвела Бабаяна. 22 марта 2017 года Служба национальной безопасности Армении выступила с заявлением, в котором официально подтвердила факт задержания Бабаяна. Согласно сообщению, Бабаян оказался причастным к незаконному ввозу в Армению переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». В представленном фрагменте новости следует выделить наиболее ключевые аспекты, являющиеся основой для возникших вследствие этого информационных поводов:

1) высокопоставленные политики непризнанной «НКР» осуществляли импорт вооружения,

2) импорт вооружения был нелегальным,

3) один из каналов поставки вооружения был нейтрализован.

Однако, несмотря на выделенные аспекты, один из них все-таки остался без внимания СМИ, а именно: нелегальные поставки вооружения осуществлялись с территории Грузии. Данный транзит имел четко организованную логистику, рынки сбыта и не мог быть реализован без ведома первых лиц старны. Тем не менее, Грузия не может официально поставлять вооружение Армении, которая является врагом Азербайджана. Вместе с тем, нелегальный канал военного импорта оказался вполне востребованным, о чем свидетельствует размах дела Самвела Бабаяна.

Данная новость о контрабанде получила широкий общественный резонанс в ряде СМИ. И игнорировать эту новость было бы просто опрометчиво, поскольку сам факт нелегальной поставки оружия в Армению вызывает множество вопросов на межгосударственном уровне Грузии и Азербайджана. В силу этого, оперативно был разработан план нейтрализации этой новости посредством другой — о российском военном транзите через территорию Грузии. Таким образом, грузинское руководство переводит «стрелки» на того, кто, возможно, совершенно не причастен, но кого можно обвинить, исходя из ранее обнародованной практики российских военных поставок в Армению.

Так или иначе, сама подача новости о российском транзите, мягко скажем, несостоятельна. Лидер грузинской политической партии «Единое Национальное движение» Нугзар Циклаури, впервые запустивший слух об оружии из России, в своем публичном выступлении ничего не утверждал, ограничившись лишь такими выражениями, как «вероятно», «скорее всего», «может быть». Этим он подчеркивал, что ни в чем не уверен. Однако многие СМИ представили его сообщения как утверждение, что совершенно неверно.

Кроме того, Нугзар Циклаури, выступая с разоблачительной речью, косвенно выражал вотум недоверия президенту Грузии Георгию Маргвелашвили. Ведь очевидно, что если российский военный транзит имел место, то он не мог быть осуществлен без ведома грузинского лидера. На фоне ожидаемых социальных беспорядков в Борчалы, такое косвенное обвинение в адрес президента Грузии могло бы иметь абсолютно негативные социально-политические последствия. В связи с этим, администрация главы грузинского государства приняла правила игры, присоединившись к мнению оппозиционного политика. Об этом стало известно из выступления советника президента Грузии по вопросам международных отношений Тенгиза Пхаладзе, который также поспешил обвинить Россию в военном транзите на территорию Армению.На самом же деле, Грузия наравне с Россией продолжает играть с Азербайджаном в «двойную игру», но у грузинского руководства скрыть этот факт получается крайне плохо.

Денис Коркодинов

российский политтехнолог