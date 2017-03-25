Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в столице Италии на торжествах по поводу 60-летия подписания Римского договора, признала ошибки Евросоюза и призвала их исправить, передает ТАСС.

Так, по мнению главы немецкого правительства, европейские политики «далеко не все делали хорошо». «Открывая внешние границы, мы не думали об их укреплении. Вводя единую валюту, мы не были готовы к кризису. Но все это мы исправляем сейчас через банковский союз и механизмы стабилизации», — сказала Меркель.

Кроме того, канцлер ФРГ считает, что в настоящее время у ЕС есть хороша база для того, чтобы завершить «то, что осталось незавершенным».

Также Ангела Меркель уверена, что Европейскому союзу удастся найти единый ответ на миграционную проблему. Для этого, по ее словам, необходимо «гарантировать такие условия, чтобы люди не бежали из своих стран», и «разрешить кризисы, такие как в Сирии».