Суд в Ереване на два месяца арестовал бывшего «командующего» силами т.н. «НКР» Самвела Бабаяна, обвиненного в причастности к контрабандному ввозу в Армению переносного зенитно-ракетного комплекса.

22 марта Служба национальной безопасности сообщила о задержании двух граждан Армении, у которых изъят переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», по версии следствия, ввезенный из Грузии. Кандидаты от блока «Оганян — Раффи — Осканян» сообщили, что по этому делу арестован Бабаян, который занимался координацией деятельности блока. Оппозиция назвала арест генерала политически мотивированным.

Как сообщил адвокат Самвела Бабаяна Аветис Калашян, суд первой инстанции общей юрисдикции административных районов Кентрон – Норк-Мараш вечером 24 марта удовлетворил ходатайство Службы нацбезопасности Армении и арестовал Самвела Бабаяна сроком на два месяца.

По словам адвоката, Бабаяну предъявлено обвинение по части 2 статьи 235 и пункту 1 части 2 статьи 235.1 УК Армении (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Калашян добавил, что Самвел Бабаян не признает инкриминируемое ему обвинение. Комментариев стороны обвинения пока не поступало.

Как сообщали ереванские СМИ, посредством приобретенного незаконным путем ПЗРК «Игла» планировалось взорвать в Армении вертолет с высокопоставленными должностными лицами.