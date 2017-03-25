Немецкий государственный банк развития KfW ошибочно перечислил более четырех миллиардов евро ($5,4 млрд) в четыре банка. Причиной операции назвали технический сбой, из-за которого неоднократно повторялись отдельные платежи, пишет Bloomberg.

«KfW обнаружил неправильное поведение системы на самом раннем этапе процесса, немедленно отменил нежелательные действия и начал необходимый процесс анализа причин», — говорится в заявлении банка. «Ошибка была быстро выявлена и устранена, и суммы переплаты были успешно переведены обратно», — заявляют в банке.

Похожие инциденты случались и ранее: в 2008 году более 300 миллионов евро перевелись со счетов KfW в банк Lehman Brothers, который за несколько часов до того объявил о банкротстве. Передача превратилась в политический скандал в Германии, и газета Bild назвала KfW «самым глупым банком Германии», передает Интерфакс.