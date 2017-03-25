Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью Financial Times, что критика президента США Дональда Трампа в отношении Евросоюза является опасной и может привести к войне на Балканах.

По его мнению, поддержка Трампом выхода Великобритании из ЕС говорит о том, что американский лидер не разбирается в сложной европейской истории.

«Я сказал вице-президенту (Майклу Пенсу): «Не призывайте другие страны выходить из ЕС, так как если Европейский союз распадется, вы получите новую войну на западных Балканах», — сказал он.

По словам Юнкера, если оставить без вмешательства Боснию и Герцеговину, Сербию, Македонию, Албанию — они вновь вернутся к войне.