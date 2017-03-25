Республиканcкая партия сняла с голосования законопроект об отмене программы медицинского страхования Obamacare. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп газете The Washington Post. Отмечается, что голосование в нижней палате не потребовалось. Перед объявлением голосования Республиканская партия посовещалась и сообщила о своем решении президенту.

«Мы только что отозвали его», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, законопроект об отмене Obamacare не получил поддержки демократов. «Как вы знаете, я много лет говорил, что лучше всего дать Obamacare «взорваться», а затем договориться с демократами и получить единый документ», — отметил Трамп.

Президент считает, что такой исход событий возможен «не в таком уж далеком будущем». «Не думаю, что это случится через большой период времени», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Трамп прокомментировал обвинения в том, что отказавшись от замены Obamacare, он не выполнил одно из своих предвыборных обещаний. «Я никогда не говорил, что я собирался отменить или заменить программу в течение первых 60 дней», — пояснил американский лидер.

Трамп заявил журналистам, что подготовка нового законопроекта не займет много времени.

«Могу вам сказать, что из этого получится: еще лучший закон», — сказал он, выразив надежду, что новый законопроект поддержат не только республиканцы, но и демократы.

Если законопроект был бы утвержден, то страховки лишались к 2018 году14 миллионов человек. Obamacare за время своего действия позволила получить медицинскую страховку 20 миллионам человек, которые ранее не могли ее себе позволить.

Против отмены Obamacare выступали демократы в Конгрессе и медицинское сообщество.

До отзыва документа республиканцы хотели заменить федеральные субсидии и медицинскую страховку на налоговые вычеты и гранты для штатов, которые смогут сами вырабатывать свою политику в сфере здравоохранения.