Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к ООН с просьбой увеличить поставки медикаментов в страну.

Мадуро заявил, что ООН достаточно компетентна, чтобы нормализовать поставки и распределение лекарств в стран, передает Би-би-си.

Медицинская федерация Венесуэлы недавно сообщила, что в больницах осталось менее 5% необходимых лекарств.

Президент винит во всем экономическую войну против его правительства и резкое падение цен на нефть.

«Я попросил поддержки у ООН, чтобы организация помогла излечить экономические и социальные травмы, нанесенные нашему народу», — сказал Мадуро в пятницу, выступая по телевидению.