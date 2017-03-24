МИД России выразил отношении к распространившейся информации о проходе российской военной колонны в Армению через территорию Грузии.

Как передает московский корреспондент АПА, по сообщению МИД «информация о якобы размещении в Абхазии дополнительного дивизиона С-300 и фантастическая история проходе российской военной колонны через Грузию в Армению» всего лишь «утка».

«Нет сомнений, что весь этот политический спектакль специально приурочен к предстоящему 28-29 марта очередному раунду Женевских дискуссий. Видимо, Тбилиси собирается продолжить саботаж диалога на женевской площадке. Вот и формируется заблаговременно соответствующая конфронтационно-истерическая атмосфера. В этой связи хотели бы подчеркнуть, что российская делегация едет в Швейцарию с настроем на спокойное и продуктивное обсуждение насущных вопросов безопасности и стабильности в Закавказье. Призываем к тому же и грузинских партнеров, всех участников Женевских дискуссий», — говорится в сообщении.