Люди пытались перебраться на резиновой лодке через море. Причины крушения пока неизвестны. Трое человек считаются пропавшими без вести.

В Эгейском море у побережья города Кушадасы ушла под воду лодка с мигрантами. Как сообщили «Hurriyet Daily News», в результате происшествия погибли 11 человек из 22, которые были на борту.

Спасателям удалось спасти восьмерых человек, еще трое числятся пропавшими без вести.

Сразу же после крушения к берегу направили несколько машин скорой помощи. Мигранты планировали переплыть Эгейское море на надувной лодке.

Ранее береговая охрана Турции задержала четырех граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов из Сирии и Афганистана. Вместе с перевозчиками были задержаны 83 нелегала.

В 2015 году почти миллион человек пытались пересечь Средиземноморье. Свыше трех тысяч — погибли. Чаще всего лодки тонут у берегов Турции и Греции. Впервые широкая общественность обратила обратила внимание на проблемы с беженцами в сентябре 2015 года, когда все мировые СМИ облетела фотография тела затонувшего мальчика.