На Родине известного мирового футболиста Кришитану Роналду переименуют аэропорт в его честь. Об этом сообщает iSport.ua.

Криштиану родом из португальского острова Мадейра. Именно на этом острове переименуют местный аэропорт в его честь. 29 марта 2017 года запланировано торжественное открытие аэропорта на острове, однако вывески с именем Криштиану Роналду уже установлены. Такой почет футболисту не зря, ведь Роналду не раз прославил свою родину на весь мир. Легендарный футболист является трехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, многократным победителем европейских чемпионатов, обладателем четырех Золотых мячей, а также других многочисленных личных наград.

Так же известно, что звездный футболист Криштиану Роналду скоро станет отцом двух мальчиков от суррогатной матери. Криштиану Роналду уже имеет одного сына, которому 6 лет. Девушка футболиста, модель Джорджина Родригес, прекрасно ладит с сыном своего любимого. Сейчас суррогатная мать вынашивает для спортсмена мальчиков-двойняшек, а Криштиану и его семья не могут дождаться, чтобы увидеть новых членов семьи.