Во французском Ле-Верне открыли памятник жертвам авиакатастрофы самолета Germanwings. Отец второго пилота лайнера сомневается в том, что его сын целенаправленно направил самолет на скалы.

Во Франции во вторую годовщину крушения в Альпах самолета компании Germanwings открыта скульптура в память о жертвах трагедии. На церемонии, состоявшейся в Ле-Верне в пятницу, 24 марта, глава концерна Lufthansa, «дочкой» которого является Germanwings, Карстен Шпор (Carsten Spohr) передал родственникам погибших «Солнечный шар» — работу немецкого скульптора Юргена Батшайдера (Jürgen Batscheider).

Памятник представляет собой позолоченный шар диаметром 5 метров и состоит из 149 элементов. Внутри находится цилиндр в форме кристалла, в который вмонтированы деревянные шарики — родственники жертв катастрофы могут заполнить их текстами с личными воспоминаниями.

Траурная церемония прошла также в городке Хальтерн-ам-Зе в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Среди 150 погибших в крушении самолета Germanwings были 16 школьников и двое учителей из этого городка.

В отличие от следователей, отец второго пилота авиалайнера Андреаса Лубица (Andreas Lubitz) сомневается в том, что его сын умышленно направил самолет на скалы. Выступая в тот же день на пресс-конференции в Берлине, Гюнтер Лубиц (Günter Lubitz) заявил, что его сын в момент крушения, вопреки сообщениям СМИ, не страдал от депрессии.

По словам Гюнтера Лубица, сын преодолел болезненное состояние еще за шесть лет до катастрофы, а в 2014-2015 годах часто посещал врача только из-за заболевания глаз.

Между тем в министерстве транспорта ФРГ заявили, что у них нет оснований сомневаться в выводах французских и немецких экспертов о том, что второй пилот действовал целенаправленно, желая покончить жизнь самоубийством.