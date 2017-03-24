Более 4,5 тысяч мирных жителей погибло и свыше 8 тысяч ранено в Йемене с 26 марта 2015 года, когда началась эскалация конфликта в стране.

Как передает Report, об этом сообщило в пятницу Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

«В воскресенье, 26 марта, исполнится два года с начала эскалации насилия в Йемене. С 26 марта 2015 года погибло порядка 4,773 мирных жителей и 8,272 человека ранено в результате боевых действий – всего 13 тысяч 45 мирных жителей пострадало. Это данные отражают только то количество погибших и раненых мирных жителей, которое удалось подтвердить УВКПЧ. Реальное количество жертв, безусловно, значительно выше», — отмечается в заявлении УВКПЧ ООН.

В документе также указывается, что за два года конфликта в стране порядка 21 миллиона человек или 82% населения теперь нуждаются в гуманитарной помощи.