Копия тела лидера Кубы была создана китайским художником еще в 2010 году, и после смерти команданте в 2016-м ввела в заблуждение журналистов.

На выставке в Гонконге можно увидеть точную копию трупа бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро. Экспонат из акрила и силикагеля выполнен в полный рост и одет в военную форму.

Собственно, по задумке автора, китайца Шеня Шаоминя, это не совсем и труп, он может дышать и даже шевелить пальцами. Скульптура был создана еще в 2010 году для выставки современного искусства в Сиднее, сообщил Daily Mail.

После смерти Команданте в ноябре 2016 года случился конфуз. Некоторые СМИ стали иллюстрировать событие работой Шаоминя. Ее делали восемь человек на протяжении полугода.

Как известно, тело Кастро не бальзамировали, а кремировали и похоронили в столице Кубы Гаване. Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет. Он руководил страной с 1959 по 2011 год, после чего передал власть брату Раулю.

Фиделю Кастро приписывают множество романов и внебрачных детей, но законнорожденный сын у команданте только один. Свою жизнь Фидель Кастро-младший связал с СССР: у него была русская жена, подарившая ему троих детей.