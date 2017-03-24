The Economist Intelligence Unit представило ежегодный отчет о стоимости жизни в городах мира.

Города анализировались по ряду факторов, в числе которых заработная плата, цены на хлеб, вино, сигареты и бензин.

18. Асунсьон, Парагвай – С 51 баллом, столица Парагвая стала вторым самым дешевым городом в Южной Америке, уступив Каракасу.

17. Йоханнесбург, ЮАР – По мировым стандартам город считается дешевым, несмотря на то, что находится в сердце одной из наиболее развитых африканских экономик.

16. Катманду, Непал – Пострадав от землетрясения в 2015 году, город переживает не лучшие времена, что сказывается на стоимости жизни в нем.

15. Тегеран, Иран – Жизнь в столице Ирана дорожает с каждым годом. В 2011 году Тегеран был 4-м самым дешевым городом мира.

14. Дамаск, Сирия – Разрушенный военными действиями город попал в рейтинг из-за геополитической нестабильности.

13. Каракас, Венесуэла – Экономика страны пострадала от гиперинфляции, которая затрудняет оценку стоимости товаров, тогда как многие и вовсе находятся в дефиците.

12. Лусака, Замбия – В 2016 году город был самым дешевым в мире, однако смог подняться в рейтинге, благодаря инфляции и стабилизации валюты.

11. Претория, ЮАР – По стоимости аренды жилья, город является вторым самым дешевым из крупных городов в мире.

10. Киев, Украина – Экономические, политические и инфраструктурные проблемы подтолкнули цены в столице вниз.

9. Бухарест, Румыния – В столице стоимость жизни довольно низкая, несмотря на то, что страна входит в состав ЕС. Буханка хлеба весом 1 кг стоит $1.64.

8. Нью-Дели, Индия — Несмотря на то, что города Южной Азии традиционно входят в 10-ку самых дешевых в мире, они более не являются самыми дешевыми.

7. Алжир, Алжир – Как и в случае Киева, экономическая и политическая дестабилизация толкает стоимость жизни в городе вниз.

6. Ченнаи, Индия – один из 3-х индийских городов, входящих в первую 6-ку рейтинга.

5. Мумбаи, Индия – Несмотря на то, что город является метрополисом, он довольно дешевый. Буханка хлеба стоит около $1.

4. Карачи, Пакистан – Продукты питания, транспорт и развлечения в южноиндийском городе очень дешевые, как и жилье, тем временем, уровень преступности высокий.

3. Бангалор, Индия – Город является одним из самых дешевых в мире.

2. Лагос, Нигерия – Стоимость жизни в городе снизилась более чем вдвое с 2008 года.

1. Алма-Ата, Казахстан – Рост цен все еще не свел на нет 50%-ную девальвацию тенге, после того, как был установлен плавающий обменный курс в августе 2015 года. В 2016 году инфляция достигала 20%.