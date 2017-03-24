Дочерняя компания Nigeria Royal Dutch Shell выступает против экологического тестирования и скрывает данные, показывающие что здоровье тысяч нигерийцев подвергается опасности из-за худшего разлива нефти в истории западно-африканской страны.

Экологическое исследование показало поразительно высокие уровни загрязнения, почва буквально пропитана углеводородами, — написал геолог Кей Холцманн.

Народ Бодо в южной части дельты Нигера должен получить неотложные медицинские тесты, — добавил Хольцманн.

Очистка, остановленная 17 месяцев назад, была частью британского внесудебного урегулирования, в котором Shell заплатил $83,5 млн в счет 15600 рыбаков и фермеров. Это являлось возмещением ущерба от двух разливов нефти, вызванных старыми трубопроводами в 2008 и 2009 год, которые опустошили тысячи га мангровых лесов, и отравили ручьи. Адвокаты утверждали, что вылилось 500,000 баррелей нефти. Shell заявила, что был лишь 1640 баррелей, и первоначально предложил сообществу $50000 в качестве компенсации.

Договоренность была достигнута с помощью британской юридической фирмы Leigh Day, которая сказала, что не получила никакой реакции компании Shell на письмо Хольцманна.

Письмо Хольцманна предупреждает, что дети купаются в ручьях, и находятся в опасности получить повреждения от ядовитых веществ. Также как и люди, которые пьют из вырытых вручную колодцев.

Бодо является частью Ogoniland, где отказ от очистки разливов нефти вызвал экологической скандал в 2011 году, с участием программы ООН по окружающей среде. Уровень загрязнения был настолько высок, что потребуется более 30 лет, чтобы восстановить землю.