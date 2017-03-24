Миллион лет. Столько должен прослужить будущий могильник радиоактивных отходов на территории Германии. Бундестаг принял специальный закон, позволяющий начать поиски подходящего места.

Германия — первая и пока единственная страна с ядерной энергетикой, решившая отказаться от этой технологии выработки энергии. В 2022 году будет остановлена последняя из еще действующих немецких АЭС.

Принять такое решение побудили не только аварии — сначала Чернобыль, потом Фукусима, но и мощное общественное движение в ФРГ, начавшееся еще до чернобыльской катастрофы и ставшее родоначальником немецкой партии «зеленых». Люди требовали закрыть АЭС, понимая, что чем дольше они работают, тем больше будет накапливаться радиоактивных отходов. Что с этим мусором делать?

30 000 поколений

В конце концов, и в правительстве ФРГ поняли, что нельзя, как выразилась министр охраны окружающей среды Барбара Хендрикс (Barbara Hendricks), «делегировать» ответственность за решение проблемы радиоактивных отходов грядущим поколениям.

«Более 30 тысяч будущих поколений будут иметь дело с последствиями технологии ядерной энергетики, которая применялась у нас всего-то 60 лет», — сказала Хендрикс, выступая 23 марта в бундестаге, который в этот день принимал закон о поиске места для будущего могильника. А за время, прошедшее с рождения Иисуса Христа, добавила она, сменилось только 60 поколений.

О каких объемах мусора идет речь

По оценкам немецкого правительства, суммарным итогом работы всех немецких АЭС станут 1100 железнодорожных контейнеров Castor, вмещающих каждый по 10 тонн высокорадиоактивных отработанных топливных стержней.

Еще 300 контейнеров вернутся в Германию из-за рубежа, куда стержни были ранее отправлены на вторичную переработку, и 500 поменьше понадобятся для отходов исследовательских и экспериментальных реакторов. Плюс примерно 600 тысяч кубометров слабо- и среднерадиоактивного мусора.

Где радиоактивные отходы сейчас

В настоящее время все эти тысячи тонн чрезвычайно опасного радиоактивного мусора находятся во временных хранилищах. Значительная его часть — в нижнесаксонском местечке Горлебен, в соляных шахтах. Политическое решение создать здесь хранилище было в свое время принято без тщательного научного обоснования, что вызывает вполне понятную тревогу местных жителей.

Есть еще бывшая соляная копь Ассе. Там шахта уже дала течь, грунтовые воды затопили большое число из 125 тысяч железных бочек с закатанными в бетон слабо- и среднерадиоактивными отходами. Бочки придется эвакуировать и искать для них новое место. Когда-то придется опустошать и все промежуточные хранилища при самих атомных электростанциях, которые после остановки через несколько лет начнут демонтировать.

Поиск подходящего места

Работа над законом, регулирующим поиск подходящего места для нового окончательного могильника, была трудной и продолжалась много лет.

В Германии нет бескрайних просторов, и никто не хочет иметь по соседству такой «подарок». Лоббисты с мест прилагали немало усилий, чтобы изначально исключить из зоны поиска те или иные «свои» регионы. В конце концов, однако, возобладало чувство общей ответственности, и закон оставил открытой всю карту Германии, в том числе, и спорный Горлебен.

Найти подходящее место поручается ученым, которые должны руководствоваться исключительно научными критериями. «Решающее значение имеет геология, а не политическая география», — подчеркнул в бундестаге премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann) — первый и пока единственный в Германии глава регионального правительства из числа представителей «зеленых».

Для начала ученые, ориентируясь на имеющиеся данные, исключат явно непригодные регионы, например, с повышенной сейсмической активностью. Вторым этапом станет список районов, отвечающих минимальным требованиям. Следующим критерием для отсева будет расстояние до ближайших населенных пунктов. В оставшихся теоретически подходящих для могильника местах начнутся дополнительные геологические исследования — сначала над, потом под землей.

500 лет под контролем

На поиск ученым отведено время до 2031 года. На строительство могильника — еще 20 лет. По оценке Кречмана, речь идет о задаче «эпохального масштаба» и самом трудном инфраструктурном проекте в истории Германии.

Наиболее подходящими породами, в которых на глубине не менее, чем в 300 метров сравнительно надежно можно захоронить радиоактивные отходы, немецкие эксперты считают залежи соли, глину и гранит.

При выборе окончательного места будут учитываться также такие факторы, как водопроницаемость, теплопроводность, толщина защитного верхнего слоя. Условия должны быть такими, чтобы радиоактивный мусор — без риска для окружающей среды и человека — мог пролежать на таком «складе» миллион лет.

Одновременно авторы закона учли, с одной стороны, негативный опыт соляной шахты в Ассе, а с другой — пока неведомые технологические возможности грядущих поколений. Одно из требований закона — обеспечение возможности безопасной эвакуации захороненных радиоактивных отходом в течение 500 лет после того, как хранилище будет заполнено и опечатано. Это значит, что столько лет будущий могильник должен будет находиться под постоянным контролем.