Вашингтон ввел санкции против 30 иностранных компаний и физических лиц, подозреваемых в связях с КНДР, Сирией и Ираном, из-за нарушения запрета на распространение оружия массового поражения и ракетных технологий.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что в санкционный список также попали граждане и компании Китая и ОАЭ за передачу Ирану технологий по реализации ракетных программ.

Также 11 лиц и компаний обвиняются в причастности к поставкам иранского оружия в Йемен.

Ранее сенаторы Демократической и Республиканской партий сената США внесли законопроект, который предусматривает ужесточение санкций против Ирана из-за запусков баллистических ракет и других действий.