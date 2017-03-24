Бывший руководитель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт согласился дать показания по вмешательству России в американские выборы, передает Politico со ссылкой на главу спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по разведке, республиканца Девина Нуньеса.

По словам Нуньеса, Манафорт согласился дать показания комитету, который расследует вмешательство России в выборы президента США. Он также отметил, что адвокат Манафорта уже связался с комитетом по разведке. Напомним, ранее сообщалось, что Манафорт тайно работал на российского миллиардера, чтобы лоббировать интересы Путина.

По данным Associated Press, бывший глава избирательно штаба Трампа предложил миллиардеру Олегу Дерипаске влиять на политику, деловые отношения и освещение новостей внутри Соединенных Штатов, Европы и бывших советских республиках в интересах правительства Путина.