Спустя несколько часов после теракта в Лондоне, в результате которого четыре человека погибли, и более 40 получили ранения и травмы, британская полиция установила личность террориста: это 52-летний Халид Масуд, гражданин Великобритании, уроженец графства Кент, в последнее время живший в Западном Мидленде.

Также стало известно, что за две минуты до теракта Вестминстерском мосту Халид Масуд использовал WhatsApp, чтобы связаться с неким абонентом, пока неизвестным полиции. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно полученным данным, настоящее имя Халида Масуда – Эдриан Элмс. Он родился в декабре 1964 года, в графстве Кент. Мать, Джанет Элмс, воспитывала его одна. Эдриан Элмс был трижды судим: в 1983 году (за причинение противозаконного ущерба и нарушение общественного порядка), в 2000-м (за нанесение тяжких телесных повреждений), и в 2003-м (за хранение холодного оружия).

После освобождения, в 2004 году, Элмс женился на Фарзане Малик, мусульманке. В настоящее время они в разводе. В 2005 году, а также в период с 2008-го по 2009, Элмс неоднократно посещал Саудовскую Аравию. Предположительно, именно там он принял ислам. Став правоверным мусульманином, Эдриан Элмс сменил имя на «Халид Масуд».