Джеральдин Фостер выйдя на пенсию, не стала вязать носки и печь пироги, она отправилась в путешествия. Наслаждаясь свободой, с ветром за плечами женщина в течение 7 лет посетила Центральную Европу, Азию, Россию, Австралию, США. По ее словам, менять образ жизни она не собирается, ей очень по душе странствия. Находясь в разводе и на пенсии, Джеральдин лучше всего себя чувствует с рюкзаком, камерой и ноутбуком на бескрайних дорогах мира. Путешественница занималась волонтерством на Филиппинах, в Камбодже и Таиланде.

Ежегодно на несколько дней Джеральдин возвращается, чтобы побыть с детьми и внуками. Мать и бабушка всегда стремится провести Рождество с семьей. Большая часть времени у Джеральдин уходит на путешествия. На сегодня женщина побывала в полусотне стран. По ее словам, достаточно быстро выяснилось, что на такой образ жизни нужно не так уж много денег, при условии готовности ночевать в хостелах, передвигаться на общественном транспорте и употреблять в пищу то, что едят местные жители.

В путешествиях у Джеральдин появилось много новых друзей. Именно благодаря им она забыла, что такое одиночество. Ее старшие дети живут в Испании, младший сын — в Великобритании. Джеральдин всегда рады видеть четверо ее внуков. Лишь один из сыновей полностью одобряет ее выбор, остальные относятся к ее путешествиям скептически. И все же, женщина не собирается останавливаться. Джеральдин советует всем не бояться мнения окружающих, а заниматься тем, к чему лежит душа, ведь только это – настоящее счастье и свобода.

По материалам BigPicture