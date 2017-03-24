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24 марта была принята первая в истории Совбеза ООН резолюция о защите культурного наследия в условиях вооруженных конфликтов. Италия и Франция выступили инициаторами Резолюции ООН №2347, а Украина – одним из соавторов

Основная цель этого документа – повысить эффективность международных усилий по противодействию уничтожению и контрабанде культурных ценностей в условиях вооруженных конфликтов.

Основные положения Резолюции ООН №2347:

  • резолюция осуждает незаконное уничтожение культурного наследия, а также разграбление и незаконный вывоз культурных ценностной с территорий вооруженных конфликтов, в первую очередь террористическими группами;
  • подтверждает, что такие действия могут составлять военные преступления и лица, которые их совершают, должны быть привлечены к суду;
  • призывает принять меры для предупреждения и прекращения незаконной торговли и незаконного оборота культурных ценностей, а также налаживать в этой связи широкомасштабное сотрудничество между правоохранительными и судебными органами при поддержке ЮНЕСКО и Интерпола;
  • рекомендует государствам – членам ООН принять превентивные меры для защиты их национальных культурных ценностей и других культурных ценностей национального значения в контексте вооруженных конфликтов, в частности с помощью документирования и размещения этих культурных ценностей в рамках сети существующих на их территориях «безопасных зон»;
  • предусматривает включение в мандаты миротворческих операций ООН задания по защите объектов культурного наследия.