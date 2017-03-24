24 марта была принята первая в истории Совбеза ООН резолюция о защите культурного наследия в условиях вооруженных конфликтов. Италия и Франция выступили инициаторами Резолюции ООН №2347, а Украина – одним из соавторов

Основная цель этого документа – повысить эффективность международных усилий по противодействию уничтожению и контрабанде культурных ценностей в условиях вооруженных конфликтов.

Основные положения Резолюции ООН №2347: