24 марта была принята первая в истории Совбеза ООН резолюция о защите культурного наследия в условиях вооруженных конфликтов. Италия и Франция выступили инициаторами Резолюции ООН №2347, а Украина – одним из соавторов
Основная цель этого документа – повысить эффективность международных усилий по противодействию уничтожению и контрабанде культурных ценностей в условиях вооруженных конфликтов.
Основные положения Резолюции ООН №2347:
- резолюция осуждает незаконное уничтожение культурного наследия, а также разграбление и незаконный вывоз культурных ценностной с территорий вооруженных конфликтов, в первую очередь террористическими группами;
- подтверждает, что такие действия могут составлять военные преступления и лица, которые их совершают, должны быть привлечены к суду;
- призывает принять меры для предупреждения и прекращения незаконной торговли и незаконного оборота культурных ценностей, а также налаживать в этой связи широкомасштабное сотрудничество между правоохранительными и судебными органами при поддержке ЮНЕСКО и Интерпола;
- рекомендует государствам – членам ООН принять превентивные меры для защиты их национальных культурных ценностей и других культурных ценностей национального значения в контексте вооруженных конфликтов, в частности с помощью документирования и размещения этих культурных ценностей в рамках сети существующих на их территориях «безопасных зон»;
- предусматривает включение в мандаты миротворческих операций ООН задания по защите объектов культурного наследия.