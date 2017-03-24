Жители города якобы мстят за «зеленку» на монументе «Родина-мать»

Толпа жителей Волгограда напала на представителя российской оппозиции Алексея Навального, который сегодня прибыл в этот город, передает Politeka.

В своем Twitter политик написал: «Всем привет из Волгограда. Первый раз здесь. Сразу поехал посмотреть на неё. Мощь. Великий памятник великим событиям».

Как сообщают противники политика, эта акция является местью за якобы пост Навальнного в Twittere, где он изобразил монумент «Родина-мать» зеленым цветом.

Потасовка произошла во время открытия предвыборного штаба оппозиционера. Горожане якобы требовали, чтобы Навальный вышел к ним и извинился за сделанное. Как только Навальный вышел на порог, его обступили и попытались побить.