Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил американские и немецкие фонды в спонсировании провокаций в стране.

Ранее Лукашенко заявил о задержании готовивших провокацию с оружием боевиков. По его словам, их лагеря были и в Украине, а финансирование «в основном осуществлялось через Литву и Польшу», передает Корреспондент.

«Вот они обижаются — услышали мое заявление в Могилеве — Лукашенко про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев», — цитирует президента Беларуси его пресс-служба.

По словам Лукашенко, тех людей, которые, выходя на акции, хотели решить какие-то свои вопросы, просто пытались использовать.

Ранее Киев ответил на обвинения Беларуси в подготовке боевиков.