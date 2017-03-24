Сегодня в Средиземном море у побережья Ливии было найдено пять тел затонувших мигрантов.

Об этом сообщает служба ВВС.

По данным испанской организации помощи количество погибших может превысить 200 человек. Тела были найдены возле двух перевернутых лодок, каждая из которых могла вместить около ста пассажиров.

Представительница организации Proactiva сообщила, что все погибшие были мужчины. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь береговой охраны Италии, которая также принимала участие в координации спасательной операции. Также представитель береговой охраны сообщил, что они не получали сигналов бедствия.

На своей страничке Facebook организация помощи сообщила, что, к сожалению, выживших найти не удалось. «Это суровая реальность, страдания, которых не замечают в Европе».

Сейчас такой способ попасть в Европу – по морю через Италию, вынуждены использовать многие мигранты, так как Турция и Греция значительно ограничили транзит по своим территориям. Так, по предварительным подсчётам около 600 человек погибли или же пропали без вести, так и не добравшись до пункта назначения. Об этом сообщает Международная организация по миграции.