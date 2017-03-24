Разбирая фотоотчеты северокорейских государственных СМИ об успешном испытании нового ракетного двигателя, Би-би-си наткнулась на удивительный снимок: немолодой военный вскарабкался на лидера КНДР Ким Чен Ына. Кто этот смельчак и как так вышло?

На прошлой неделе, как утверждает северокорейское государственное агентство ЦТАК, руководитель республики назвал испытания двигателя «новым рождением ракетной промышленности».

Среди снимков ЦТАК, где улыбающийся Ким смотрит на приборы в контрольном центре и позирует в окружении военных чинов, обнаруживается фото, на котором запечатлено, как служащий в летах взбирается улыбающемуся диктатору на спину.

Как отмечают опрошенные Би-би-си эксперты по Северной Корее, человек, будто бы готовый сыграть с Кимом в чехарду, не является каким-либо известным лицом в политике КНДР.

Вероятно, он играл определенную роль в запуске двигателя, и, предположительно, встречался с руководителем страны ранее.

Как отмечает обозреватель Майкл Мэдден, военная форма дает возможность предположить, что перед нами офицер среднего ранга стратегических войск Народной армии КНДР, в ведении которых находятся, среди прочего, боевые ракетные установки.

«Фото, безусловно, постановочное, но с элементами импровизации: скорее был дан сигнал, что можно позволить себе что-то неформальное», — полагает эксперт Американо-корейского института при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе.

Правообладатель иллюстрации KCNA

Image caption На другом снимке северокорейский лидер обнимает того же офицера

В фильмах северокорейской пропаганды встречаются кадры, на которых простые граждане общаются с улыбающимся лидером.

Таким образом государственные СМИ пытаются внушить населению образ Кима как человека доброго, заботливого и близкого к народу.

«Свой парень»

По словам профессора Джэ Чхон Лима из Корейского университета в Сеуле, на родине председатель КНДР не культивирует имидж жесткого и бескомпромиссного лидера.

«Мы знаем, что он очень жесток к представителям элиты, если они не подчиняются его приказам. Но его пропаганда, направленная на простых людей, лучится прямолинейной дружелюбностью», — отметил профессор Джэ.

И это существенно отличает его от Ким Чен Ира и Ким Ир Сена: «Никто бы не осмелился кататься на спине его дедушки», — подчеркивает Майкл Мэдден.

«Это [изображение] транслирует уверенность в его крепкой власти. Не чувствуй он себя в безопасности, он никогда бы не позволил этим снимкам свободно циркулировать. Ему нужно было бы создавать имидж холодного политика, который держит дистанцию», — добавляет эксперт.

Правообладатель иллюстрации KCNA

Image caption На испытаниях ракетного двигателя у Ким Чен Ына вышла едва ли не самая веселая фотосессия за пять лет у власти

«Лидер здоров»

Кроме того, эти фото демонстрируют, что злоупотребляющий курением и жирной пищей Ким находится в добром здравии.

Но дело не только в алкоголе и сигаретах: в 2014 году его запечатлели хромым и опирающимся на трость, что дало пищу слухам о его возможной подагре. Кроме того, Ким хромал на записи конца прошлого года.

Еще одной причина лояльного отношения Кима к катанию на его спине может крыться в том, что лидер КНДР — заядлый болельщик: Ким, по всей видимости, и к техническим испытаниям относится как к спортивным матчам.

«Когда военные или гражданские специалисты проводят испытания, им говорят, чтобы они смотрели на это, как на соревнование: поскольку они не всегда выигрывают, то в случае проигрыша от них ожидается, что они внимательно изучат ошибки и поймут, что пошло не так», — рассказывает Мэдден.

Впрочем, каким бы существенным ни был постановочный элемент в этой фотографии, постановка совсем не означает, что Ким на снимке радуется неискренне.

Правообладатель иллюстрации KCNA

Image caption Военные на фото стараются не менее лучезарно выражать восторг происходящим, чем сам председатель

Профессор Джэ Чхон Лим уверен, что председателю есть что отмечать: успешное испытание двигателя приближает КНДР к созданию собственного ядерного оружия.

«Согласно официальной пропаганде, его дед был партизаном, освободившим Корею от японцев, а отец сохранил страну даже во времена крайней бедности. Но у Ким Чен Ына на данный момент нет никаких особенных достижений. Если Северная Корея станет ядерной державой, это и будет то самое «достижение», — резюмирует аналитик.

И эта точка зрения находит подтверждение в словах самого Кима: руководитель КНДР после запуска двигателя на прошлой неделе сказал, что страна вскоре испытает межконтинентальную баллистическую ракету, которую эксперты называют возможной угрозой для США.