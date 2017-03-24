Разбирая фотоотчеты северокорейских государственных СМИ об успешном испытании нового ракетного двигателя, Би-би-си наткнулась на удивительный снимок: немолодой военный вскарабкался на лидера КНДР Ким Чен Ына. Кто этот смельчак и как так вышло?
На прошлой неделе, как утверждает северокорейское государственное агентство ЦТАК, руководитель республики назвал испытания двигателя «новым рождением ракетной промышленности».
Среди снимков ЦТАК, где улыбающийся Ким смотрит на приборы в контрольном центре и позирует в окружении военных чинов, обнаруживается фото, на котором запечатлено, как служащий в летах взбирается улыбающемуся диктатору на спину.
Как отмечают опрошенные Би-би-си эксперты по Северной Корее, человек, будто бы готовый сыграть с Кимом в чехарду, не является каким-либо известным лицом в политике КНДР.
Вероятно, он играл определенную роль в запуске двигателя, и, предположительно, встречался с руководителем страны ранее.
Как отмечает обозреватель Майкл Мэдден, военная форма дает возможность предположить, что перед нами офицер среднего ранга стратегических войск Народной армии КНДР, в ведении которых находятся, среди прочего, боевые ракетные установки.
«Фото, безусловно, постановочное, но с элементами импровизации: скорее был дан сигнал, что можно позволить себе что-то неформальное», — полагает эксперт Американо-корейского института при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе.
В фильмах северокорейской пропаганды встречаются кадры, на которых простые граждане общаются с улыбающимся лидером.
Таким образом государственные СМИ пытаются внушить населению образ Кима как человека доброго, заботливого и близкого к народу.
«Свой парень»
По словам профессора Джэ Чхон Лима из Корейского университета в Сеуле, на родине председатель КНДР не культивирует имидж жесткого и бескомпромиссного лидера.
«Мы знаем, что он очень жесток к представителям элиты, если они не подчиняются его приказам. Но его пропаганда, направленная на простых людей, лучится прямолинейной дружелюбностью», — отметил профессор Джэ.
И это существенно отличает его от Ким Чен Ира и Ким Ир Сена: «Никто бы не осмелился кататься на спине его дедушки», — подчеркивает Майкл Мэдден.
«Это [изображение] транслирует уверенность в его крепкой власти. Не чувствуй он себя в безопасности, он никогда бы не позволил этим снимкам свободно циркулировать. Ему нужно было бы создавать имидж холодного политика, который держит дистанцию», — добавляет эксперт.
«Лидер здоров»
Кроме того, эти фото демонстрируют, что злоупотребляющий курением и жирной пищей Ким находится в добром здравии.
Но дело не только в алкоголе и сигаретах: в 2014 году его запечатлели хромым и опирающимся на трость, что дало пищу слухам о его возможной подагре. Кроме того, Ким хромал на записи конца прошлого года.
Еще одной причина лояльного отношения Кима к катанию на его спине может крыться в том, что лидер КНДР — заядлый болельщик: Ким, по всей видимости, и к техническим испытаниям относится как к спортивным матчам.
«Когда военные или гражданские специалисты проводят испытания, им говорят, чтобы они смотрели на это, как на соревнование: поскольку они не всегда выигрывают, то в случае проигрыша от них ожидается, что они внимательно изучат ошибки и поймут, что пошло не так», — рассказывает Мэдден.
Впрочем, каким бы существенным ни был постановочный элемент в этой фотографии, постановка совсем не означает, что Ким на снимке радуется неискренне.
Профессор Джэ Чхон Лим уверен, что председателю есть что отмечать: успешное испытание двигателя приближает КНДР к созданию собственного ядерного оружия.
«Согласно официальной пропаганде, его дед был партизаном, освободившим Корею от японцев, а отец сохранил страну даже во времена крайней бедности. Но у Ким Чен Ына на данный момент нет никаких особенных достижений. Если Северная Корея станет ядерной державой, это и будет то самое «достижение», — резюмирует аналитик.
И эта точка зрения находит подтверждение в словах самого Кима: руководитель КНДР после запуска двигателя на прошлой неделе сказал, что страна вскоре испытает межконтинентальную баллистическую ракету, которую эксперты называют возможной угрозой для США.