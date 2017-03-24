Боевики напали на войсковую часть Росгвардии в Чечне, чтобы захватить оружие для совершения терактов. Об этом заявил в своем Instagram глава республики Рамзан Кадыров.

«Террористы показали свое истинное лицо. Поздно ночью они предприняли попытку с целью захвата оружия проникнуть на территорию одной из войсковых частей Федеральной службы войск национальной гвардии. Сейчас нет сомнений в том, что бандиты намеревались совершить резонансные теракты с использованием оружия, если бы им удалось его добыть и уйти живыми», – отметил Кадыров.

Глава Чечни подтвердил ликвидацию шестерых боевиков, указав, что их личности установлены. «Двое являются уроженцами Ростовской области, один в Волгоградской области, трое уроженцы Чечни», – уточнил он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на войсковую часть Росгвардии. Расследование ведется по статьям 317, 208, 222 и 226 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащих», «Участие в вооруженном формировании, непредусмотренном федеральным законом», «Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой, а также хищение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни»).