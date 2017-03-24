У берегов Сомали пираты взяли на абордаж крупное рыболовецкое судно, чтобы использовать его как мобильную базу для рейдов в регионе Африканского рога, сообщил ВВС.

Полковник полиции Мохамед Хассан рассказал, что пираты подошли к судну на парусной лодке — скифе — и захватили корабль.

— Как мы понимаем, пираты захватили траулер, чтобы атаковать с него в океане крупные суда, — заявил глава береговой охраны прибрежного региона Пунтленд Абдирахман Мохамуд.

Десятерых членов экипажа, йеменцев, а также охранника-сомалийца захватчики высадили на берегу. В плену остались капитан, кок и инженер.

Сомалийские пираты активизировались неделю назад, впервые после пятилетнего перерыва захватив нефтеналивной танкер. Сначала они потребовали выкуп, но через несколько дней, после переговоров, захватчики освободили судно и отпустили восьмерых шри-ланкийских моряков без выкупа.

Семеро украинских моряков вернулись на родину после того, как их судно затонуло у побережья Ливии.