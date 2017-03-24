Кавказские республики не будут представлены на конкурсе «Мисс Россия» в 2017 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора конкурса Ларису Тихонову.

По ее словам, в этом году не было большого количества желающих участвовать из этого региона, поскольку в 2016 году конкурсанток с Северного Кавказа соотечественники осудили за участие в «Мисс Россия».

«В прошлом году были две девушки, которые очень достойно выступили, но, к сожалению, как-то так вышло, что в социальных сетях соотечественники не сильно радовались их успехам, поэтому, может быть, из-за этого в этом году получилось так, что нет у нас девушек из кавказских республик», — предположила Тихонова.

Все прочие республики, отметила она, будут представлены на конкурсе.

Как напоминает «Кавказский узел», впервые представительницы кавказских республики приехали на конкурс «Мисс Россия» в 2016 году. В мероприятии приняли участие 21-летняя модель Екатерина Хачирова из Северной Осетии, 21-летняя студентка Альбина Ильдарова из Дагестана и 18-летняя модель Назима Гоова из Кабардино-Балкарии. В финал конкурса девушки не прошли, но были среди фавориток интернет-голосования. Издание отмечает, что всех трех девушек критиковали в соцсетях с связи с несоответствием характера конкурса национальным традициям и северокавказскому менталитету. Так, Ильдарову осудили за фотосессию в купальнике.