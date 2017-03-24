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Акция солидарности с белорусами прошла в Петербурге, сообщают ИноСМИ.

Активисты демократических организаций пришли к консульству Беларуси в масках с лицами Лукашенко и инсценировали его арест.

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