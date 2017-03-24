Акция солидарности с белорусами прошла в Петербурге, сообщают ИноСМИ.
Активисты демократических организаций пришли к консульству Беларуси в масках с лицами Лукашенко и инсценировали его арест.
Акция солидарности с белорусами прошла в Петербурге, сообщают ИноСМИ.
Активисты демократических организаций пришли к консульству Беларуси в масках с лицами Лукашенко и инсценировали его арест.
Дата: 2017/03/24 17:00
Раздел: СНГ
Просмотров:
278
Следователи Новгородской области объявили в федеральный розыск 52-летнего уроженца Азербайджана, имя которого не раскрывается, подозреваемого в изнасиловании
Кавказские республики не будут представлены на конкурсе «Мисс Россия» в 2017 году.
А ведь когда-то, во времена СССР, ему пророчили большое будущее — по добыче огромных запасов руды и
Следственный комитет опубликовал фотографии с места поджога здания налоговой инспекции в Гомеле.
Традиционному грузинскому застолью (картули супра) присвоен статус памятника нематериальной культуры.
В Службе национальной безопасности Армении утверждают, что в результате оперативно-розыскных мероприятий пусковая труба ПЗРК вместе с ракетой
«Убийство Дениса Вороненков было совершено гражданином Украины Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроженцем города Севастополь, агентом
В российском МИД назвали утверждения о поставках для исламистов »лживыми».
Лидер партии Национальный фронт и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен находится с визитом в Москве.