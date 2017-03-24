А ведь когда-то, во времена СССР, ему пророчили большое будущее — по добыче огромных запасов руды и марганца.

Небольшой городок, скромно затерявшийся в горных просторах Грузии, настолько поразил воображение путешественника, фотографа и учредителя бюро TEG — Павла Макарова, что он провел несколько суток в нем, катаясь на главной достопримечательности города — многочисленных канатных дорогах.

Чиатура — шахтерский город, расположенный по двум сторонам ущелья, в котором находятся десятки действующих и сломанных фуникулеров, построенных в 1950-х годах.

Город-призрак буквально пронизан духом советской эпохи, полуразрушенными домами и ощущением безысходности.