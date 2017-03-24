Город Редакшн в Пенсильвании, где десятилетиями перерабатывались тонны мусора из близлежащего Питтсбурга, выставлен на продажу за $1,5 млн.

Как сообщает AP, цена включает сельскохозяйственные угодья, 19 домов, рассчитанных на одну семью, и здание школы постройки 1914 года. Семья нынешнего владельца Дэвида Ставови приобрела город в 1948 году за $10 тыс.

В 1930-е годы Редакшн, где работало около 400 сотрудников мусороперерабатывающей American Reduction Company, прозвали в газетах «Город, построенный на мусоре».

В настоящее время в городке проживают около 60 человек, которые не планируют переезжать.