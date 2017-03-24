В ответ на огромное количество сверхвысоких жилых башен класса «Люкс», вырастающих в Нью-Йорке, местная компания Oiio предложила концептуальный небоскреб, отличающийся длиной, а не высотой.

Big Bend («Большой изгиб») будет представлять собой очень тонкую конструкцию, которая на самой вершине будет изгибаться и возвращаться на землю, создавая таким образом то, что в компании называют самым длинным зданием в мире.

Как стало известно ProfiDOM.com.ua, сейчас застройщики во всю используют закон, позволяющий им покупать права на воздух у соседних зданий, чтобы строить все более высокие здания на сравнительно небольших участках земли.

«Big Bend следует недавно наметившейся в Нью-Йорке тенденции: появлению мириад высоких и стройных жилых небоскребов, — рассказали архитекторы. — Градостроительные законы создали такие условия, что застройщики находят лазейки для увеличения высоты зданий. Но что, если заменить высоту длиной? Что, если наши здания будут длинными, а не высокими?»

По информации ProfiDOM.com.ua, архитекторы изобразили Big Bend среди других дорогих башен, уже строящихся или только предложенных к строительству на и вокруг West 57rd Street, получившей название «Улица миллиардеров».

Проект Oiio вырастет по обеим сторонам исторического здания и будет возвышаться над другими небоскребами по соседству.

«Если мы сможем согнуть наше здание, а не правила зонирования Нью-Йорка, то мы создадим одну из самых престижных башен на Манхэттене», — отметили архитекторы.